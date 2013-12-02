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时事要闻 | 2013年 12月 2日 星期一 10:05 BJT

中国信保副总经理戴春宁接受调查

路透北京12月1日 -中共中央纪律检查委员会周日在官网发布公告称，中国出口信用保险公司副总经理戴春宁涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中纪委公告没有披露进一步详情。路透尚未联系到中国出口信用保险公司就此置评。

中国国家主席习近平表示，腐败问题关系到党和国家的生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

中国当局宣布已有一系列高官接受调查或被捕，当中包括中石油(601857.SS)多名前高管。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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