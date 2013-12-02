中国信保副总经理戴春宁接受调查

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京12月1日 -中共中央纪律检查委员会周日在官网发布公告称，中国出口信用保险公司副总经理戴春宁涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中纪委公告没有披露进一步详情。路透尚未联系到中国出口信用保险公司就此置评。
中国国家主席习近平表示，腐败问题关系到党和国家的生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。
中国当局宣布已有一系列高官接受调查或被捕，当中包括中石油(601857.SS)多名前高管。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。