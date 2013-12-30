中组部：领导干部个人事项瞒报者不得提拔任用

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京12月30日 -中国打击及预防官员腐败举措不断，中共中央组织部日前印发通知称，今年起将开展领导干部个人有关事项报告抽查核实工作，不如实填报不得提拔任用。
中纪委网站刊登的通知称，抽查核实工作主要是对报告材料的真实性和完整性进行核实，每年按一定比例开展随机抽查。同时根据工作需要对拟提拔的部分考察对象、拟列入后备干部人选对象和其他需要核查的对象进行重点核查。
通知明确，领导干部要严格遵守报告纪律。对无正当理由不按时报告、不如实报告或隐瞒不报的，根据情节轻重，给予批评教育、限期改正、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评或者调离岗位、免职等处理。
“构成违纪的，依照有关规定给予纪律处分。凡不如实填报或隐瞒不报的，一律不得提拔任用、不列入后备干部名单。”通知称。
而在中纪委官网的案件查处一栏中，近期落马官员前赴后继，包括四川省政协主席李崇禧，吉林省舒兰市原市委常委韩迎新，政协第十二届全国委员会经济委员会副主任杨刚，公安部党委副书记、副部长李东生等。（完）
欲参看更多详情，请点选中纪委网站 www.mos.gov.cn
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)