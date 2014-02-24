李克强：中国政府对腐败分子“零容忍”

路透北京2月24日 -新华社周日援引中国国务院总理李克强的话报道称，中国政府将进一步简政放权，增加透明度并将对腐败分子采取“零容忍”态度。

中国国家主席习近平自上任以来发起了一场全方位的反腐活动，称腐败问题事关中共的生死存亡。

李克强在2月11日国务院举行的第二次廉政工作会议上发表了上述讲话。

他表示：“政府管得过多，直接干预微观经济活动，不仅影响市场在资源配置中发挥决定性作用，增加交易成本，还容易滋生腐败。”

李克强称，去年审计机关移送的违纪违法案件线索2000多件，促进财政增收节支和挽回损失4000多亿元。去年全国有4万多名公职人员受到政纪处分，其中1万多人被开除公职。

李克强称，中国政府对腐败分子“零容忍”，无论涉及到谁，都要一查到底，决不姑息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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