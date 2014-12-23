中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透北京12月23日 - 中纪委网站周一晚间发布公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。
令计划，出生于1956年10月，山西平陆人，任中共十八届中央委员，十二届全国政协副主席，中央统战部部长。
今年6月19日，中央纪委监察部网站宣布，时任山西省政协副主席令政策（令计划之兄），涉嫌严重违纪违法接受组织调查。山西亦成为反腐重灾区，今年以来撂倒的8名副省部级以上高官。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）