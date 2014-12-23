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时事要闻 | 2014年 12月 23日 星期二 08:45 BJT

中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

路透北京12月23日 - 中纪委网站周一晚间发布公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。

令计划，出生于1956年10月，山西平陆人，任中共十八届中央委员，十二届全国政协副主席，中央统战部部长。

今年6月19日，中央纪委监察部网站宣布，时任山西省政协副主席令政策（令计划之兄），涉嫌严重违纪违法接受组织调查。山西亦成为反腐重灾区，今年以来撂倒的8名副省部级以上高官。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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