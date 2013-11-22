中国移动原副总经理鲁向东被判无期

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透北京11月22日 -新华周五报道称，中国移动通信集团公司原副总经理、中国移动（香港）有限公司董事兼副总经理鲁向东因受贿罪，一审被判处无期徒刑。
报道称，鲁向东利用担任中国移动通信集团公司副总经理等职务的便利，为他人谋取利益，单独或伙同孙某、其妻子王某收受他人贿赂款物共计超过2,500万元人民币。
报道称，鲁向东受贿数额特别巨大，但鉴于鲁向东认罪态度较好，具有坦白情节，部分赃款在案发前已退还，涉案赃款全部返还，故酌情从轻处罚。
中国移动的官员周五拒绝就此置评。（完）
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路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。