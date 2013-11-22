中国移动原副总经理鲁向东被判无期

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息

路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。