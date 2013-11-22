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时事要闻 | 2013年 11月 22日 星期五 15:23 BJT

中国移动原副总经理鲁向东被判无期

路透北京11月22日 -新华周五报道称，中国移动通信集团公司原副总经理、中国移动（香港）有限公司董事兼副总经理鲁向东因受贿罪，一审被判处无期徒刑。

报道称，鲁向东利用担任中国移动通信集团公司副总经理等职务的便利，为他人谋取利益，单独或伙同孙某、其妻子王某收受他人贿赂款物共计超过2,500万元人民币。

报道称，鲁向东受贿数额特别巨大，但鉴于鲁向东认罪态度较好，具有坦白情节，部分赃款在案发前已退还，涉案赃款全部返还，故酌情从轻处罚。

中国移动的官员周五拒绝就此置评。（完）

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