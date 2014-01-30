南京市原市长季建业被开除党籍

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透上海1月30日 -南京市委原副书记、原市长季建业因严重违纪违法被开除中共党籍，他是中国反腐运动中落马的最高级别政府官员之一。
中共中央纪委监察部网站周四报道，经查，季建业利用职务上的便利为他人谋取利益，本人或通过其亲属等人收受巨额财物；道德败坏。
报道称，季建业涉嫌犯罪问题及线索将移送司法机关依法处理。
去年10月17日，季建业因涉嫌严重违纪违法接受组织调查，并于10月19日被免去领导职务。
中国官方媒体报道称，季建业落马与上市公司苏州金螳螂(002081.SZ)董事、实际控制人朱兴良有关。后者因涉嫌行贿，本周被检察机关批准执行逮捕。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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