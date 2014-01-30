南京市原市长季建业被开除党籍

路透上海1月30日 -南京市委原副书记、原市长季建业因严重违纪违法被开除中共党籍，他是中国反腐运动中落马的最高级别政府官员之一。

中共中央纪委监察部网站周四报道，经查，季建业利用职务上的便利为他人谋取利益，本人或通过其亲属等人收受巨额财物；道德败坏。

报道称，季建业涉嫌犯罪问题及线索将移送司法机关依法处理。

去年10月17日，季建业因涉嫌严重违纪违法接受组织调查，并于10月19日被免去领导职务。

中国官方媒体报道称，季建业落马与上市公司苏州金螳螂(002081.SZ)董事、实际控制人朱兴良有关。后者因涉嫌行贿，本周被检察机关批准执行逮捕。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。