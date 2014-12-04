中国女将军高小燕涉嫌受贿被带走调查--报导

路透北京12月4日 - 据财新网周四报导，中国解放军信息工程大学副政委、纪委书记高小燕少将，因涉嫌受贿被军队检察部门带走。

报导称，高小燕是11月27日被军队检察部门带走的，当晚其在原任职单位的住宅遭查抄。

据报导，高小燕涉嫌工程受贿。中国各大新闻网站对这则新闻进行了广泛转载。

中国国防部未对路透寻求置评的请求作出回应。无法联系到高小燕对报导置评。

财新报导称，1974年17岁的高小燕被特招入伍，此后在其职业生涯中曾担任过不同政治职务，是中国为数不多的女将军。

报导并称，高小燕还曾在《人民日报》、《解放军报》等官媒上发表过不少政工文章。（完）

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