中国女将军高小燕涉嫌受贿被带走调查--报导

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京12月4日 - 据财新网周四报导，中国解放军信息工程大学副政委、纪委书记高小燕少将，因涉嫌受贿被军队检察部门带走。
报导称，高小燕是11月27日被军队检察部门带走的，当晚其在原任职单位的住宅遭查抄。
据报导，高小燕涉嫌工程受贿。中国各大新闻网站对这则新闻进行了广泛转载。
中国国防部未对路透寻求置评的请求作出回应。无法联系到高小燕对报导置评。
财新报导称，1974年17岁的高小燕被特招入伍，此后在其职业生涯中曾担任过不同政治职务，是中国为数不多的女将军。
报导并称，高小燕还曾在《人民日报》、《解放军报》等官媒上发表过不少政工文章。（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。