中国女将军高小燕涉嫌受贿被带走调查--报导

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月4日 - 据财新网周四报导，中国解放军信息工程大学副政委、纪委书记高小燕少将，因涉嫌受贿被军队检察部门带走。
报导称，高小燕是11月27日被军队检察部门带走的，当晚其在原任职单位的住宅遭查抄。
据报导，高小燕涉嫌工程受贿。中国各大新闻网站对这则新闻进行了广泛转载。
中国国防部未对路透寻求置评的请求作出回应。无法联系到高小燕对报导置评。
财新报导称，1974年17岁的高小燕被特招入伍，此后在其职业生涯中曾担任过不同政治职务，是中国为数不多的女将军。
报导并称，高小燕还曾在《人民日报》、《解放军报》等官媒上发表过不少政工文章。(完)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
================== 今日重要政经消息================= 4月26日（周三） 安徽海螺水泥股份公布首季业绩。 金隅股份公布首季业绩。 福耀玻璃公布首季业绩。 维达国际公布首季业绩。 白云山公布首季业绩。 北京北辰实业股份公布首季业绩。 广深铁路股份公布首季业绩。 华泰证券公布首季业绩。 民生银行公布首季业绩。 山东墨龙公布首季业绩。 TCL多媒体公布首季业绩。 中联重科公布首季业绩。 10:00 361度股东周年大会。 14:00 福耀玻璃股东周年大会。 14:30 点商标政策委员会成立发布会。 14:00 麦格理中国经济前景及行业分析记者会。 15:00 上投摩根第二季投资策略媒体简布会。 15:30 有线宽频股东周年大会。 16:00 睿见教育中期业绩记者会。
--北京银行公告称，去年实现净利润179亿元人民币，同比增长6.16%，今年一季度单季实现净利润55亿元，同比增长3.53%。同时，拟定增股份募资不超过239.8亿元。