版本:
中国
时事要闻 | 2013年 12月 23日 星期一 08:21 BJT

中国公安部副部长李东生被调查

路透北京12月20日 -中国中央纪委监察部网站周五发布消息，称公安部党委副书记、副部长李东生涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

李东生还任中央防范和处理邪教问题领导小组副组长、办公室主任。

据公开资料显示，李东生2009年调任公安部副部长，此前曾担任中共中央宣传部副部长等职务。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐