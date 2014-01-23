新余市原人大常委会主任周建华被判死缓--新华社

英国首相特雷莎·梅所在保守党有望在提前选举中获得压倒性胜利

路透伦敦4月22日 - 英国首相特雷莎·梅有望在6月选举中取得压倒性胜利，此前民调显示她所在的执政保守党支持率约为50%，是反对党工党支持率的两倍。