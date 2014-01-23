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时事要闻 | 2014年 1月 23日 星期四 18:05 BJT

新余市原人大常委会主任周建华被判死缓--新华社

路透北京1月23日 -新华社周四援引江西省高级人民法院消息称，原江西省新余市人大常委会主任周建华因受贿罪被一审判处死刑，缓期两年执行。

报道指出，周建华先后非法收受和索取他人人民币约1,020万元、美元和港币若干、金条三根以及价值人民币23.6万元的财物。

目前，此案正在江西省高级人民法院二审之中。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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