新余市原人大常委会主任周建华被判死缓--新华社

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透北京1月23日 -新华社周四援引江西省高级人民法院消息称，原江西省新余市人大常委会主任周建华因受贿罪被一审判处死刑，缓期两年执行。
报道指出，周建华先后非法收受和索取他人人民币约1,020万元、美元和港币若干、金条三根以及价值人民币23.6万元的财物。
目前，此案正在江西省高级人民法院二审之中。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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