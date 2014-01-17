中国新规规定“裸官”不得提拔

路透北京1月17日 - 新华社报道称，中国官员的配偶和子女若已移居国（境）外，将不会被列为考察提拔对象。

此类配偶和子女移居国（境）外的官员被俗称为“裸官”，这些官员利用境外家人关系非法转移资产或避免调查事件在中国频频发生。

新华社援引江苏省纪委案件监督管理室主任王唤春的说法称，‘裸官’是腐败案件中的高危人群，大约40%的经济案件和接近80%的贪污受贿挪用公款类案件都涉及到“裸官”。

新华社称，修订后的《干部任用条例》首次排除了提拔此类官员的可能性。

中共中央组织部颁布修订后的《干部任用条例》，突出了品德、实绩、作风和廉政情况的考察。

报道还称，修订后的《干部任用条例》规定，特别优秀或者工作特殊需要的干部方可破格提拔。

报道指出，群众公认度不高的干部也不会被列为考察提拔对象。（完）

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