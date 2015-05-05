上海出台新规 禁止市级领导干部家属经商

路透上海5月5日 - 上海市《关于进一步规范本市领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为的规定(试行)》正式公布实施，禁止市级领导干部家属经商。该试点政策将最终全国推广。

这是中国国家主席习近平上任以来，中国出台的最直接的反腐政策。

官方媒体报导，习近平3月在参加上海代表团审议时完全赞成这项新规，“要求上海当好改革开放排头兵、创新发展先行者”。

上海市政府在其网站上公布，规定所称市级领导干部包括上海本市党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关中局级副职以上(含局级副职，下同)的干部；上海市人民团体、依法受权行使行政权力的事业单位中相当于局级副职以上的干部；上海市国有企业中的市管领导人员。

“鱼与熊掌不可兼得”，该网站援引上海市委书记韩正的话称。“选择当官，就不要经商发财。”

据规定，上海市级领导干部的配偶不得经商办企业；其子女及其配偶不得在本市经商办企业。

上海市委副秘书长，市政府秘书长、副秘书长，市纪委、市委各部门正局职，市政府工作部门正职，区县党政正职，依法受权行使行政权力的事业单位市管正职等岗位领导干部的配偶不得经商办企业；其子女及其配偶不得在领导干部管辖的地区或者业务范围内经商办企业，不得在本市从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动。

上海市高级法院及中级法院、上海海事法院、上海知识产权法院，市检察院及检察分院，市公安局领导班子成员的配偶不得经商办企业；其子女及其配偶不得在领导干部管辖的地区或者业务范围内经商办企业，不得在本市从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动。

上海国有企业中的市管正职领导人员的配偶不得经商办企业；市管正职领导人员的子女及其配偶和市管副职领导人员的配偶、子女及其配偶不得在领导人员任职企业及关联企业的业务范围内经商办企业，不得在本市从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动。

领导干部应当按照本规定要求，将配偶、子女及其配偶经商办企业情况向组织作专项报告。（完）

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