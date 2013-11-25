中纪委将完善职能 强化巡视监督

路透北京11月22日 -中共中央纪律检查委员会将改革和完善部分职能，同时强化纪委的巡视监督，实现全面覆盖，对所有地方、部门、企事业单位都应当进行巡视。

中纪委指出，“无论是谁，包括中央政治局委员兼任地方党委书记的同志在内，都在巡视监督的范围之内。”

中纪委表示要强化纪委的派驻监督，称按照权力都要受到制约和监督的原则，中央纪委向中央和国家机关都要派驻纪检机构。原来中央纪委主要在政府部门设置派驻机构，在党务部门除个别的以外没有设派驻机构。

政府官员腐败是引发公众普遍不满的源头之一。批评人士称，除非高层官员公开财产，否则就不可能真正消除腐败。

中国国家主席习近平表示，腐败问题关系到党和国家的生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

中纪委称，要改革和完善各级反腐败协调小组职能，以更加充分地体现党的领导作用和纪委的组织协调作用。（完）

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