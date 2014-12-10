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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 10日 星期三 14:17 BJT

中国发改委原副主任刘铁男一审被判无期

据河北省廊坊市中级人民法院官方微博消息，该院周三对国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男受贿案进行一审公开宣判。被告人刘铁男犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。继刘铁男后，发改委能源局又有５人涉嫌职务犯罪，出现”审批崩塌式腐败案“。路透
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