中国出台反腐新规 严禁借培训公款旅游

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京1月3日 - 中国财政部周五称，禁止中共官员借培训名义进行公费旅游。这是中国推进反腐运动的最新举措。
财政部、中共中央组织部、国家公务员局近日联合印发《中央和国家机关培训费管理办法》，对培训内容、用餐、活动等方面做出六项“严禁”、五项“不得”等禁止性规定，包括严禁借培训名义安排公款旅游等。
《办法》还规定，培训住宿不得安排高档套房，不得额外配发洗漱用品等。
《办法》通过严格界定培训费项目范围，明确开支内容，堵塞在培训费中列支公务接待费、会议费和以培训名义公款宴请、公款旅游的漏洞。
根据财政部公告，《办法》首次对中央和国家机关使用财政资金在境内举办的三个月以内的岗位培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等进行了规范。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。