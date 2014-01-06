中国出台反腐新规 严禁借培训公款旅游

路透北京1月3日 - 中国财政部周五称，禁止中共官员借培训名义进行公费旅游。这是中国推进反腐运动的最新举措。

财政部、中共中央组织部、国家公务员局近日联合印发《中央和国家机关培训费管理办法》，对培训内容、用餐、活动等方面做出六项“严禁”、五项“不得”等禁止性规定，包括严禁借培训名义安排公款旅游等。

《办法》还规定，培训住宿不得安排高档套房，不得额外配发洗漱用品等。

《办法》通过严格界定培训费项目范围，明确开支内容，堵塞在培训费中列支公务接待费、会议费和以培训名义公款宴请、公款旅游的漏洞。

根据财政部公告，《办法》首次对中央和国家机关使用财政资金在境内举办的三个月以内的岗位培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等进行了规范。（完）

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