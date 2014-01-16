陕西党校副校长陷性丑闻 已停职接受调查

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透北京1月15日 - 新华社周三报道称，被曝光“不雅照”的陕西省委党校副校长秦国刚已停职接受调查。
近日，一名自称陕西党校在职研究生的女子，在网络上自曝与秦国刚的“性丑闻”，并指遭其殴打受伤。
新华社援该校官员的话称，秦国刚目前已停职接受调查。
一组与秦国刚本人十分相像的男子“不雅照”在互联网流传。
新华社援引这名女子的律师的话称，网上照片是视频截图，视频拍摄于2013年8月13日，也就是中国的七夕节，地点在女当事人住所。（完）
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）