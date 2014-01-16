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时事要闻 | 2014年 1月 16日 星期四 10:48 BJT

陕西党校副校长陷性丑闻 已停职接受调查

路透北京1月15日 - 新华社周三报道称，被曝光“不雅照”的陕西省委党校副校长秦国刚已停职接受调查。

近日，一名自称陕西党校在职研究生的女子，在网络上自曝与秦国刚的“性丑闻”，并指遭其殴打受伤。

新华社援该校官员的话称，秦国刚目前已停职接受调查。

一组与秦国刚本人十分相像的男子“不雅照”在互联网流传。

新华社援引这名女子的律师的话称，网上照片是视频截图，视频拍摄于2013年8月13日，也就是中国的七夕节，地点在女当事人住所。（完）

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