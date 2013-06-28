雷政富犯受贿罪一审被判13年

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透6月28日 - 新华社周五报道称，曾陷入性丑闻的重庆市北碚区原区委书记雷政富因受贿罪，一审被判处13年有期徒刑。
去年11月，互联网上曾一度流传雷政富与其18岁情妇的不雅视频。中国媒体报道称，一家地产开发商设下骗局，秘密拍摄不雅视频，试图敲诈雷政富以获取批文。
雷政富被解职，并在上月以受贿罪遭到起诉。重庆市第一中级人民法院一审判决雷政富入狱13年，并处30万元罚金。
重庆一家法院上月还对合伙通过拍摄不雅视频等手段敲诈政府官员的六名嫌犯提起诉讼。（完）
编译：王燕焜 发稿：程芳
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路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。