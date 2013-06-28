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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 15:52 BJT

雷政富犯受贿罪一审被判13年

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月28日 - 新华社周五报道称，曾陷入性丑闻的重庆市北碚区原区委书记雷政富因受贿罪，一审被判处13年有期徒刑。

去年11月，互联网上曾一度流传雷政富与其18岁情妇的不雅视频。中国媒体报道称，一家地产开发商设下骗局，秘密拍摄不雅视频，试图敲诈雷政富以获取批文。

雷政富被解职，并在上月以受贿罪遭到起诉。重庆市第一中级人民法院一审判决雷政富入狱13年，并处30万元罚金。

重庆一家法院上月还对合伙通过拍摄不雅视频等手段敲诈政府官员的六名嫌犯提起诉讼。(完)

编译：王燕焜 发稿：程芳 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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