山西省换帅 王儒林任省委书记

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透上海9月2日 - 中国官方媒体报导称，王儒林接替袁纯清出任山西省委书记。此前山西省频频曝出腐败和官员落马等问题。
新华社报导称，袁纯清调任中央农村工作领导小组副组长。
报导称，王儒林之前先后担任过吉林省长及省委书记。
山西数位高官遭反腐调查，中纪委上周五宣布，山西省副省长任润厚涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。
新华社报导称，中共中央政治局常委刘云山出席山西省领导干部大会，称山西省的政治生态存在不少问题，党风廉政建设和反腐败斗争形势严峻。此次大会上宣布了中央关于省委重大人事调整的决定。
新华社援引刘云山的讲话称：“中央高度重视山西存在的问题，高度重视山西领导班子和干部队伍建设，决定对山西省委班子作出重大调整”。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。