版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 2日 星期二 12:11 BJT

山西省换帅 王儒林任省委书记

路透上海9月2日 - 中国官方媒体报导称，王儒林接替袁纯清出任山西省委书记。此前山西省频频曝出腐败和官员落马等问题。

新华社报导称，袁纯清调任中央农村工作领导小组副组长。

报导称，王儒林之前先后担任过吉林省长及省委书记。

山西数位高官遭反腐调查，中纪委上周五宣布，山西省副省长任润厚涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。

新华社报导称，中共中央政治局常委刘云山出席山西省领导干部大会，称山西省的政治生态存在不少问题，党风廉政建设和反腐败斗争形势严峻。此次大会上宣布了中央关于省委重大人事调整的决定。

新华社援引刘云山的讲话称：“中央高度重视山西存在的问题，高度重视山西领导班子和干部队伍建设，决定对山西省委班子作出重大调整”。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐