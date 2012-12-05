官媒称四川省委副书记李春城接受中纪委调查

路透北京12月5日电---中国官方媒体周三报导称，四川省委副书记李春城正接受中纪委调查，这是习近平接任中共中央总书记以来受调查级别最高的中共官员。

包括新华社在内的多家媒体引述了中国青年网前述报导。

报导称，四川省委常委会周一内部通报了李春城接受调查的消息，李春城未出席周二在成都举行的中央宣讲团十八大精神报告会。

李春城1998年赴四川任职，曾担任成都市委书记，去年起任四川省委副书记，在刚刚结束的中共十八大上当选中央候补委员。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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