中国工商总局否认因商业贿赂调查西门子

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月5日 - 中国国家工商总局称未对西门子展开商业贿赂调查，西门子也否认受到商业贿赂调查。
中国国家工商总局新闻发言人表示，国家工商总局没有展开对西门子公司商业贿赂的调查，也没有接受相关媒体的采访。
此前路透援引消息人士称，中国国家工商总局对西门子医疗部门及其经销商展开商业贿赂调查。
西门子在德国的发言人Matthias Kraemer对路透报导作出回应称，实际情况是，上海工商部门在对西门子医疗部门的实验室诊断业务的营销和商业模式展开调查。
他表示：“与媒体近期报导相反，该调查不涉及贪腐，也不涉及任何个人利益。”他称，西门子与中国工商部门密切配合以打消后者疑虑，预计问题近期会得到解决。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。