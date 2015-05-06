中国工商总局否认因商业贿赂调查西门子

路透上海5月5日 - 中国国家工商总局称未对西门子展开商业贿赂调查，西门子也否认受到商业贿赂调查。

中国国家工商总局新闻发言人表示，国家工商总局没有展开对西门子公司商业贿赂的调查，也没有接受相关媒体的采访。

此前路透援引消息人士称，中国国家工商总局对西门子医疗部门及其经销商展开商业贿赂调查。

西门子在德国的发言人Matthias Kraemer对路透报导作出回应称，实际情况是，上海工商部门在对西门子医疗部门的实验室诊断业务的营销和商业模式展开调查。

他表示：“与媒体近期报导相反，该调查不涉及贪腐，也不涉及任何个人利益。”他称，西门子与中国工商部门密切配合以打消后者疑虑，预计问题近期会得到解决。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。