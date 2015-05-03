《独家新闻》西门子医疗部门被指贿赂，遭中国监管机构调查--消息

路透上海5月3日 - 三名熟悉情况的消息人士对路透称，中国国家工商行政管理局去年对西门子(Siemens) 展开调查，以了解其医疗部门以及经销商是否贿赂医院购买其部分医疗设备所使用的高价一次性产品。

该调查此前未有报导。去年中国对医药行业展开的全面调查导致葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 因贿赂官员促销药品而被罚款近5亿美元。

消息人士称，中国国家工商行政管理总局指控西门子及其经销商违反竞争法规，通过捐赠设备换取协议，使得医院独家购买使用西门子医疗设备所需的化学试剂。

西门子是否对指控给予否认，公司及经销商是否采取了应对行动，路透对此不能确定。

西门子在德国的一位高级发言人称，他对调查不知情，并拒绝对有关调查的具体问题置评。

“我们不知道有什么情况与你们所描述的问题相符，”驻德国发言人Matthias Kraemer在回应发给西门子中国和总部的邮件问题时称。他拒绝进一步置评。

中国工商总局拒绝置评。

一消息人士称，针对西门子的此项调查涉及多达1,000家医院，可能暗示将会进一步调查其他医疗设备制造商。

目前正值中国政府要求医院增加使用国产医疗设备，降低对进口的依赖。

消息人士称，工商总局根据反不正当竞争法第八条，指控西门子及其经销商进行了“商业贿赂”。这种行为尽管在理论上违法，但在中国医疗行业却较为常见。

三位消息人士均要求不具名，其中两位直接了解调查情况，第三位与西门子医疗部门在华团队有密切合作并简单了解调查一事。