中央第三轮巡视工作启动 巡视组已进驻中石化

报导称，中央巡视组将在中石化工作1个月，设专门值班电话、专门邮政信箱，受理反映中国石化领导班子成员、下一级领导班子成员和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于党风廉政建设、执行中央八项规定精神、执行政治纪律和选拔任用干部方面的举报和反映。