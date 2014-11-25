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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 12:22 BJT

中央第三轮巡视工作启动，巡视组已进驻中石化

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月24日 - 新华社周一报道称，今年中央第三轮巡视工作陆续展开，中央第六巡视组近日进驻中国石油化工集团公司开展专项巡视工作。

报道称，中央巡视组将在中石化工作1个月，设专门值班电话、专门邮政信箱，受理反映中国石化领导班子成员、下一级领导班子成员和重要岗位领导干部问题的来信来电来访，重点是关于党风廉政建设、执行中央八项规定精神、执行政治纪律和选拔任用干部方面的举报和反映。

报道还称，经中央批准，今年中央第三轮巡视将对文化部、环保部、中国科协、全国工商联、中国国际广播电台、南方航空、中国船舶、中国联通、中国海运、华电集团、东风汽车、神华集团、中石化等13个单位进行专项巡视。

中国联通的一位发言人拒绝置评，路透未立即联系到中石化和南方航空发表评论。（完）
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