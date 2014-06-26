苏荣被免去全国政协副主席职务

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京6月25日 - 新华社周三报导称，苏荣被免去第十二届全国政协副主席职务，并被撤销全国政协委员资格。
新华社报导未提供其他细节。
本月稍早，中纪委宣布苏荣涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。
苏荣曾在甘肃和青海两个内陆省份担任省委书记，后来还曾担任江西省委书记。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。