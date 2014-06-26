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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 10:16 BJT

苏荣被免去全国政协副主席职务

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月25日 - 新华社周三报道称，苏荣被免去第十二届全国政协副主席职务，并被撤销全国政协委员资格。

新华社报道未提供其他细节。

本月稍早，中纪委宣布苏荣涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。

苏荣曾在甘肃和青海两个内陆省份担任省委书记，后来还曾担任江西省委书记。（完）
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