(更正)中国长江三峡集团发生高层调整

(更正最后一段措辞)

路透北京3月26日 -中国长江三峡集团公司称，公司董事长和总经理发生变动；这是中央政府加强反腐运动过程中发生的最新一起央企高层调整。

中共中央第九巡视组2月向该集团公司反馈巡视情况时指出，发现该公司存在领导人员亲友插手工程建设和招投标暗箱操作等问题。

以上丑闻引发了公众对三峡水利工程建设项目的愤怒，该项目的主要资金来源是面向全国征收的三峡建设基金。

中国长江三峡集团公司周二发表的声明称，卢纯任该公司董事长、党组书记，公司原董事长、党组书记曹广晶被免职，另有任用。声明并未提供有关卢纯的进一步细节。

该公司还援引中共中央组织部副部长王京清于3月24日在公司召开的干部大会上宣布的决定称，免去陈飞中国长江三峡集团公司总经理职务，由王琳接任。声明亦未提供王琳的详细背景。

中国长江三峡集团公司未指称曹广晶和陈飞有任何不当行为。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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