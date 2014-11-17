焦点：中国反腐风暴令美国部分旅游业者受伤

路透纽约11月16日（记者 Elizabeth Dilts） - 有十多年，旅游公司经营者张铁流（Carson Zhang）几乎每年都会带着来自广东省林业部门大约20多名政府官员组成的代表团，前往美国加利福尼亚州、田纳西州及佐治亚州的国家公园，进行为期两周的旅行参观。

导游沿途会讲解有关森林火灾和道路保护的事情，这些官员们一路上则享受着龙虾和牛排晚餐，前往田纳西观看蓝草音乐人的表演，还会光顾一下加州橘郡（Orange County）的一个购物中心。

张铁流经营的美国凯胜国际（American Carson International）接待的几乎都是来自广东省的公务旅游团。但过去一两年该省的公务旅游活动减少，张铁流称自2012年以来该省林业部门的团再没来美国访问过。

中国国家主席习近平一年多前掀起的反腐运动已在中国国内产生广泛影响。奢侈品销售受到冲击，官员们对豪华宴请避而远之，澳门赌场收入一直在下滑，就连节假日期间的蛋糕和饼干销售也受到了影响。

中国的反腐运动对赴美公务旅游也在产生影响。

据一些中国城市的官员以及为公务旅游安排行程的美国企业称，中国部分地区对中央和地方政府官员可以进行的境外旅行有新的限制。

事实上，产生影响的不是新的规定，而是担忧境外旅行可能会引起反腐调查部门不必要的关注。中国进行的反腐调查已经令数以千计的官员被拘，调查尤其以可能将非法资金转移海外的官员为重点。

新华社1月时报导称，2013年国家外国专家局批准前往境外进行的培训的官员人数下降32%。国家外专局负责审批部长级以下官员的出国交流和培训。

广东省林业厅一位谭（音译）姓官员证实，相关政策已经收紧，他们不再派官员赴美进行为期两周的培训参观。她称，以往有此类前往加利福尼亚州、田纳西州和佐治亚州的培训参观活动，这些活动符合中国的规定。她并称，不确定这样的活动是在哪年停止的。这位官员只愿透露自己的姓氏。

中国在1970年代末开始改革开放以后的很多年间，前往美国和其他国家的多为公务考察团，这还催生了一个日渐壮大、专门为其服务的行业。

此类公务旅行团的公务活动通常不多，有足够空间来安排观光、光顾各大购物中心、餐厅和赌场的活动。旅行社通常通过安排这样的活动来获得回扣。

“以前，多数此类旅行团是一天进行公务活动，有10天的时间进行旅行，”洛杉矶咨询公司Luxury China Advisors联合创始人Sage Brennan说。“此类旅行活动已经消失。”

Brennan预测，2013年上半年正式获批前往美国的公务旅行活动减少了90%，而且此后也没有恢复多少。

纽约一些酒店接待的来自中国政府的宾客下降。位于纽约皇后区法拉盛的拉瓜迪亚喜来登酒店（Sheraton LaGuardia）的销售主管Karen Ng称，一些官方代表团10月取消了他们的预定。

近几年，私人旅游团甚至个人游日渐增多，随着中国经济增长，私人旅游人数上升。这意味着虽然公务旅游活动减少可能令一些旅行社和酒店受到冲击，但这方面的整体影响却被完全抵消。事实上，根据美国商务部最新数据，2014年7月前往美国的中国游客人数较2013年7月增长22%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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