联合国官员称企业应欢迎中国反腐

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透维也纳9月5日（记者 Fredrik Dahl） - 联合国毒品和犯罪问题办公室腐败和经济犯罪部门负责人Dimitri Vlassis周四称，中国加强打击腐败是积极的进展，应当受到在该国有业务企业的欢迎，而非担忧的根源。
对于中国当局开展的一系列腐败和反垄断调查，一些在华外国公司变得日益担忧，并聘请律师以确保其业务遵守法律。
中国当局对制药行业开展贿赂调查，同时还对中国一家石油巨头进行调查。
Vlassis称，企业高管应当将中国当局的反腐行动作为进行改革的机会。
“（中国）当局非常、非常重视这一问题，过去一两年，他们明显在全面加大反腐行动，”他在电话采访中说道。
他表示，企业应当对此表示欢迎并进行内部审查，但要确保这不仅仅是遵守法律的问题。
“这也事关要做正确的事情，按照道德原则、道德行为进行竞争，”他说。Vlassis倡导企业对腐败持零容忍度态度。
Vlassis拒绝对中国当局的具体调查发表评论，但指出中国当局的反腐执法活动似乎引发担忧，这让人有点不安。
“不只是中国，加大反腐打击力度的国家数目在增加，这很普遍，”他说道。
他还指出，在这方面取得进步的地区包括拉美和亚洲部分地区，并表示非洲部分地方也出现了喜人的初步成果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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