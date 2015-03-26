中国向美国提供逃往美国贪腐嫌疑人“优先名单”（更新版）

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
（新增美国国务院发言人评论）
路透北京3月25日 - 《中国日报》周三称，中国政府已经向美国提供一份“优先”名单，名单上的人涉嫌受贿并被认为已经逃往美国。
中国官员去年称，超过150名经济罪犯逃往美国，其中很多是被指控腐败的政府官员。
最高检察院反贪总局局长徐进辉对《中国日报》称，已经向美国当局提供优先名单，名单上的人是涉嫌受贿的中国官员，他们被认为在美国逍遥法外。
徐进辉指出，外逃的腐败嫌疑人是在政府或是国有企业工作，涉嫌受贿或是挪用公款。
徐进辉还表示，中国当局将启动法律程序，没收腐败官员的海外资产。
徐进辉称，一旦掌握确凿证据，中国有关部门将依法启动没收程序。
美国国务院发言人拒绝透露有关“优先名单”的详情，但称中国方面已经同意提供“更多有关本国优先级逃犯案件的证据，以便我们能够更加专注于这些逃犯身处何地、相关指控以及遣送事宜”。
“我方继续鼓励中方提供确凿的证据和情报，以确保我方执法机构进行适当的调查，并对与所谓腐败有关的案件提起指控，”美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）说。
帕萨基还称，美方是否向他国遣返犯罪嫌疑人，取决于涉及国家是否满足美方有关让遣返人员受到公正审判、不会遭到拷打及其他形式虐待的条件。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌
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