中国外逃贪官杨秀珠在美被捕 等候引渡遣返归国

2015年5月28日在新泽西哈德逊县拘留中心拍到的图片，据信杨秀珠被拘押在此。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透华盛顿5月28日 - 美国移民及海关执法局（ICE）周四称，涉贪官员、中国温州原副市长杨秀珠在美被捕。

ICE发言人路易斯·马丁内兹（Luis Martinez）在一份声明中称，杨秀珠在美被拘押，等候引渡遣返回中国。

“作为一名外国执法逃犯，杨秀珠是ICE重点执法对象，”马丁内兹表示。

未能立即联系到中国政府发表置评。

杨秀珠被捕正值中国敦促美国尽快开启双边引渡条约谈判之际。中美双边引渡条约将极大增强中国的反腐力度。

据ICE数据库显示，一位名为杨秀珠的中国公民正被拘押于新泽西州哈德逊县的一个拘留中心。

目前尚不清楚杨秀珠是如何进入美国或者美国政府是如何设法逮捕她的。

马丁内兹称，杨秀珠违反了美国的免签证计划条款。该计划允许某些国家的公民免签入境美国, 前提条件是访美目的为旅游或商务并且停留时间不超过90天。

美国国务院未立即就杨秀珠被拘一案发表置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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