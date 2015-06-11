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时事要闻 | 2015年 6月 11日 星期四 10:38 BJT

中国外逃贪官杨秀珠在美国申请庇护

路透北京6月11日 - 新华社周四报导称，中国“红色通缉令”通缉的头号嫌犯杨秀珠已经向美国申请庇护。

杨秀珠上月在美国被拘押，等待被遣返回中国。杨秀珠曾任温州副市长。

报导称，杨秀珠在纽约一法庭提出了庇护申请。

报导还称，杨秀珠身着橘红色囚服出庭，头发花白，脸上有些浮肿。

由于是美国非上班时段，路透未能联系到杨秀珠的律师。（完）

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