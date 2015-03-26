中国向美国提供逃往美国贪腐嫌疑人“优先名单”（更新版）

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
（新增美国国务院发言人评论）
路透北京3月25日 - 《中国日报》周三称，中国政府已经向美国提供一份“优先”名单，名单上的人涉嫌受贿并被认为已经逃往美国。
中国官员去年称，超过150名经济罪犯逃往美国，其中很多是被指控腐败的政府官员。
最高检察院反贪总局局长徐进辉对《中国日报》称，已经向美国当局提供优先名单，名单上的人是涉嫌受贿的中国官员，他们被认为在美国逍遥法外。
徐进辉指出，外逃的腐败嫌疑人是在政府或是国有企业工作，涉嫌受贿或是挪用公款。
徐进辉还表示，中国当局将启动法律程序，没收腐败官员的海外资产。
徐进辉称，一旦掌握确凿证据，中国有关部门将依法启动没收程序。
美国国务院发言人拒绝透露有关“优先名单”的详情，但称中国方面已经同意提供“更多有关本国优先级逃犯案件的证据，以便我们能够更加专注于这些逃犯身处何地、相关指控以及遣送事宜”。
“我方继续鼓励中方提供确凿的证据和情报，以确保我方执法机构进行适当的调查，并对与所谓腐败有关的案件提起指控，”美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）说。
帕萨基还称，美方是否向他国遣返犯罪嫌疑人，取决于涉及国家是否满足美方有关让遣返人员受到公正审判、不会遭到拷打及其他形式虐待的条件。(完) 编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率