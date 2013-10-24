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时事要闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:59 BJT

王岐山称中央巡视组要强化震慑作用

路透北京10月23日 - 中共中央纪委书记王岐山周三在中央巡视工作动员部署会上强调，要强化震慑作用。

中国国家主席习近平曾表示，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

王岐山周三敦促反腐工作人员不遗余力根除腐败。

“要突出发现问题，强化震慑作用，不能让有问题的人心存侥幸，不能让腐败分子有立足之地，”王岐山说。

他强调称：“中央巡视组要切实肩负起发现问题的责任。对重大问题应该发现而没有发现就是失职，发现问题没有客观汇报就是渎职。”（完）

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