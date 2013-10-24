王岐山称中央巡视组要强化震慑作用

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京10月23日 - 中共中央纪委书记王岐山周三在中央巡视工作动员部署会上强调，要强化震慑作用。
中国国家主席习近平曾表示，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。
王岐山周三敦促反腐工作人员不遗余力根除腐败。
“要突出发现问题，强化震慑作用，不能让有问题的人心存侥幸，不能让腐败分子有立足之地，”王岐山说。
他强调称：“中央巡视组要切实肩负起发现问题的责任。对重大问题应该发现而没有发现就是失职，发现问题没有客观汇报就是渎职。”（完）
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