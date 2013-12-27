中国禁止地方政府公款邀请名人参加招商活动

从挤兑到法国退欧都有可能 法国银行为勒庞意外胜选后果做准备
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
路透北京12月26日 -中国商务部周四提出严格规范招商引资活动六项举措，警告地方政府不要在招商引资过程中举办奢侈宴请、组织烟花燃放和公款邀请名人参加。
商务部发布的举措还禁止入住豪华酒店、赠送高档礼品和组织文艺演出等。这是中国政府反对奢侈浪费运动的一部分。
为吸引外来投资和促进经济增长，地方政府经常举办豪华宴会，并组织文艺演出。强劲的经济增长数字一般是中国地方政府官员业绩考核的重要指标。
商务部在其官方网站上发布的声明称，“不安排与招商活动主题无关或无实质性内容的活动。”
“不能简单地以引资规模作为政绩考核和奖惩的依据，”声明称。
商务部还要求加强境外招商活动因公出国（境）管理。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透首尔4月3日 - 韩国人权律师文在寅周一在自由民主党(liberal Democratic Party)初步投票中获胜，为他成为下届韩国总统铺平道路，他可能对朝鲜采取较温和的路线。(完)
路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)报导称，根据“初步信息”，周一发生在圣彼得堡地铁系统的爆炸事件，已导致至少10人死亡。