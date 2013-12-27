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时事要闻 | 2013年 12月 27日 星期五 10:24 BJT

中国禁止地方政府公款邀请名人参加招商活动

路透北京12月26日 -中国商务部周四提出严格规范招商引资活动六项举措，警告地方政府不要在招商引资过程中举办奢侈宴请、组织烟花燃放和公款邀请名人参加。

商务部发布的举措还禁止入住豪华酒店、赠送高档礼品和组织文艺演出等。这是中国政府反对奢侈浪费运动的一部分。

为吸引外来投资和促进经济增长，地方政府经常举办豪华宴会，并组织文艺演出。强劲的经济增长数字一般是中国地方政府官员业绩考核的重要指标。

商务部在其官方网站上发布的声明称，“不安排与招商活动主题无关或无实质性内容的活动。”

“不能简单地以引资规模作为政绩考核和奖惩的依据，”声明称。

商务部还要求加强境外招商活动因公出国（境）管理。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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