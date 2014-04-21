《焦点》中国举报群体崛起 大企业提心吊胆

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月18日（记者 Adam Jourdan） - 如果你是追逐奖金的举报人，那么中国律师郝俊波愿意帮你致富。对在华的大企业而言，郝俊波这样的人让他们感到头疼，而举报企业不当行为正成为一个规模小、但却蓬勃发展的行业。

去年美国证券交易委员会（SEC）一周接到一条来自中国的举报，是2012年的两倍，是2011年的五倍左右。吸引人的是近期越发丰厚的奖金，如举报的信息能帮助投资者追回损失超过100万美元，奖金最多相当于罚款的30%。去年，一位华尔街举报人的进账高达1,400万美元。

而对于中国兴起的举报人群体而言，SEC只是他们诸多举报渠道之一。举报人提供的信息，对葛兰素史克 、达能 等企业在中国遭调查起到了推波助澜的作用。

“当然，经济利益不可否认肯定也是一个重要的原因，”郝俊波说。他在网上做宣传，呼吁举报人与他联系，称“不仅可伸张正义亦可能获得巨额奖金”。不过，郝俊波称他未领取过奖金。

郝俊波称，中国政府对举报者的支持力度加强，也让这个行业逐渐走向公开化。去年当局对15万条举报线索进行了调查。不过在中国，律师受理举报案例“不赢案子不收费”的做法，远未像欧美那样蔚然成风。

事实上，在中国，举报是存在风险的，举报人常常会面临地方官员或被举报企业的报复。

“因为有些客户他不想出面嘛，就委托律师，让我去替他们举报。”郝俊波说。

律师及商界人士称，中国的举报人已变得更大胆，这令企业面临更严峻的环境，特别是敏感行业，譬如已曝出过一系列贪腐调查的医药行业。

“如今，几乎所有医药公司都在审视内部规则和程序，以及这些规则和程序是否得到遵守。整个行业都是如此，”元达律师事务所创始人暨管理合伙人黄仲兰（John Huang）说。该律所协助企业与举报人协商。

黄仲兰称，过去一年该律所接到的与举报相关的案例增加了一倍。他还补充说，很多企业发起内部调查，寻求法律援助和相关培训，以应对内部举报引发的警方突击检查或员工被拘等情况。

有些企业聘请律所、调查人员和合规专家，防止潜在举报人向外部告发，试图赶在引发更广泛调查前，争取内部解决问题。

但这些做法并非总能奏效，而且万一与举报人闹僵，可能后果严重。

葛兰素史克在中国被指控通过旅行社等机构转移资金30亿元人民币，以此向医生和官员行贿来提振销售。此后葛兰素史克中国销售锐减。

一位直接了解调查情况的消息人士告诉路透，这起调查与至少一名高层举报人有关。由于事关敏感问题，该消息人士要求匿名。

“举报人在中国相当常见。在这样的地方，总会有些人因为个人利益卷入其中--他们或是对自己的境遇不满，或是与公司其他人有矛盾，”该消息人士说。

葛兰素史克拒绝置评。

举报者的“引路人”

在中国甚至海外，有个由律师组成的小网络鼓励和指导中国的举报人。此外中国也设立了官方渠道，鼓励检举国企和政府官员的不良行为。

活动人士还设立了供举报人互动的论坛，譬如知名举报人朱瑞峰创办的“人民监督网”。

“你可以找到为举报者充当‘引路人’的律所、会计公司和咨询师，他们帮助在程序方面指导举报者。显然，其动机是金钱回报，”高博金律师事务所（Kobre & Kim）驻香港合伙人William McGovern说。

根据美国2010年多德-弗兰克金融改革法案（Dodd-Frank），若能追回100万美元以上的损失，举报人最多可得到相当于罚款收入30%的奖励。

一些美国律师加入到这一行列中。

Jason Coomer在德州奥斯汀经营着一家小律所，他有一个专门为举报人提供援助的中文网站。过去两年，他的律所接到了大约25宗来自中国的举报，正据此向SEC提交两宗案子。

“我们现在谈的是每年合同金额数十亿美元的跨国公司。举报人是公司内部人员，他们是复杂的腐败做法的见证人。”Coomer在德州接受路透电话采访时说。他拒绝透露相关案子的更多细节。

他说，中国的举报人先是网上与他的律所取得联系，而后发送文件。然后，会说中文的律师对文件进行翻译和分析，决定是否能进一步将此案提交SEC。

举报现象的兴起，给在华企业带来了新的困难和成本，不当行为被曝光的机率上升，并可能为此被课征巨额罚款。（完）