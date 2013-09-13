通过纪委官网举报者将受到保护--中纪委官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月12日 - 中央纪委秘书长崔少鹏周四称，凡是在中央纪委监察部网站举报腐败的，中央纪委监察部都会依纪依法进行保护。

中国国家主席习近平领导的政府将反腐作为中心任务，强调腐败问题不解决，可能亡党亡国。

中国共产党热衷于利用互联网力量打击腐败，但是公众担忧举报会被无视，甚至遭到打击报复。

崔少鹏做客中央纪委监察部网站在线访谈，试图缓解这些担忧。

“不少网友提出来说我举报了怎么保护我，他担心因为举报受到打击报复。”崔少鹏说道。

“我可以负责任地告诉大家，凡是在中央纪委监察部网站举报的，我们都会依纪依法保护，凡是打击报复举报人的我们都会依纪依法严肃处理，这个问题中央纪委监察部态度是明确的。”

崔少鹏指出，纪检监察机关鼓励真实姓名和准确联系方式的实名举报，对于认定为实名举报的优先办理和回复。

“同时希望举报人对举报问题的真实性负责，不要诬告，不要把道听途说的问题当做真实的问题进行反映。”

中国于2008年开通全国统一举报电话12388，2009年开通了全国纪检监察举报网站，并对一些网络举报进行了调查，并逮捕了一些低级别的官员。

不清楚该网站近几个月收到了多少举报。中央纪委监察部称，2008-2012年期间共收到在线举报301,000次。（完）