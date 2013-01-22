习近平：反腐败要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打

路透北京1月22日 - 中共中央总书记习近平周二发表重要讲话时强调，要更加科学有效地防治腐败，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

习近平称，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，既坚决查处领导干部违纪违法案件，又切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。新华社刊登了习近平讲话的内容。

他还称，要防止和克服地方和部门保护主义、本位主义，决不允许“上有政策、下有对策”，决不允许有令不行、有禁不止，决不允许在贯彻执行中央决策部署上打折扣、做选择、搞变通。

习近平强调，工作作风上的问题绝对不是小事，如果不坚决纠正不良风气，任其发展下去，就会像一座无形的墙把我们党和人民群众隔开，我们党就会失去根基、失去血脉、失去力量。

他还称，要坚持和完善反腐败领导体制和工作机制。（完）

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