习近平称要以壮士断腕的勇气反腐

中国国家主席习近平周二在中共第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上发表讲话称，反腐败斗争具有艰巨性和复杂性，要以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。这与习近平先前表态呼应，凸显他对反腐败的重视。路透