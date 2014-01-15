习近平称要以壮士断腕的勇气反腐

路透北京1月14日 -中国国家主席习近平周二在中共第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上发表讲话称，反腐败斗争具有艰巨性和复杂性，要以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。

这与习近平先前表态呼应，凸显他对反腐败的重视。

自去年3月当选国家主席以来，习近平将反腐作为重点议题，并警告称腐败问题关乎党和国家存亡。

中央电视台报道称：“习近平强调，在肯定成绩的同时，我们也要看到，滋生腐败的土壤依然存在，反腐败形势依然严峻复杂，一些不正之风和腐败问题影响恶劣、亟待解决。”

习近平表示，要坚持查处腐败案件，坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，强化监督，加强和改进巡视工作，畅通人民群众举报和监督渠道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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