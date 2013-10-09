云锡集团董事长雷毅涉嫌受贿被捕

路透北京10月9日 - 云南省政府称，云南锡业集团董事长雷毅因受贿罪被检察机关批准逮捕。

中国国家主席习近平发动反腐败运动，称腐败威胁关系到中共的存亡。

云南省政府在官网称，雷毅利用职务便利收受多人行贿款物折合约2,000万元，行贿人中包括北京国教集团董事长李洪涛。

北京国教集团为励德（中国）教育科技有限公司（励德公司）的前身。持有励德公司股权的高盛(GS.N)拒绝对此发表评论。

云南省政府网站的公告中没有提及高盛，仅称励德公司是由国教集团和境外投资机构共同设立。

云锡集团一位高层称，该集团尚未收到关于雷毅案件的法律文件，目前仍在设法查证具体详情。

该高层称，雷毅目前仍是云锡集团的董事长和法人代表，集团的生产和销售没有受到影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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