中国远洋将在比雷埃夫斯港投资5亿欧元--希腊媒体

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透雅典7月6日 - 希腊雅典通讯社(Athens News Agency)周三报道，中国远洋(601919.SS)将在新购入的比雷埃夫斯港(Piraeus Port)(OLPr.AT)投资最高5亿欧元(5.531亿美元)，将重点放在邮轮市场和船运集装箱业务上。
据雅典通讯社援引中国远洋海运集团董事长许立荣的话报道称，中国远洋计划投入约2亿欧元资金用于升级和扩建比雷埃夫斯港，以使该港可容纳更大邮轮，并将升级基础设施以处理集装箱作业。该集团还将扩建船厂设施。(完)
(编译 王琛；审校 孙茉莉)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。