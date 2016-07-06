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中国财经 | 2016年 7月 6日 星期三 15:59 BJT

中国远洋将在比雷埃夫斯港投资5亿欧元--希腊媒体

路透雅典7月6日 - 希腊雅典通讯社(Athens News Agency)周三报道，中国远洋(601919.SS)将在新购入的比雷埃夫斯港(Piraeus Port)(OLPr.AT)投资最高5亿欧元(5.531亿美元)，将重点放在邮轮市场和船运集装箱业务上。

据雅典通讯社援引中国远洋海运集团董事长许立荣的话报道称，中国远洋计划投入约2亿欧元资金用于升级和扩建比雷埃夫斯港，以使该港可容纳更大邮轮，并将升级基础设施以处理集装箱作业。该集团还将扩建船厂设施。(完)

(编译 王琛；审校 孙茉莉)

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