中国远洋去年亏损95.6亿元

港交所计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划7月初在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透香港3月28日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)周三宣布，去年录得净亏损95.6亿元人民币,按年略有减少，惟差过市场预期。
中国远洋去年第四季净亏损为31.6亿元，较第三季的15.31亿元亏损进一步恶化；比2011年同季的净亏损57亿元为低。该公司2011年度净亏损为105亿元。
由于中国远洋已连续两年录得亏损，假如2013年业绩未能扭亏为盈，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。该公司在公布业绩的同事，亦落实以67.4亿元的代价向向母公司中远（集团）总公司出售中国远洋物流全部股权，预期出售事项可为公司于2013年带来除税前收益约19.6亿元，以改善公司的业绩，从而降低其A股遭暂停买卖的风险。
由于全球经济疲弱，国际航运业供求失衡，虽然集装箱运输行业去年运价有所恢复，但总体水平仍不理想。此外，乾散货运航运市场持续低迷，波罗的海指数（BDI）.BADI去年平均值为920点，按年下跌40.6%。同时,燃油及相关成本持续高企，种种因素令到航运业去年处于艰苦经营。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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