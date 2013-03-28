中国远洋去年亏损95.6亿元

中国远洋去年第四季净亏损为31.6亿元，较第三季的15.31亿元亏损进一步恶化；比2011年同季的净亏损57亿元为低。该公司2011年度净亏损为105亿元。

由于中国远洋已连续两年录得亏损，假如2013年业绩未能扭亏为盈，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。该公司在公布业绩的同事，亦落实以67.4亿元的代价向向母公司中远（集团）总公司出售中国远洋物流全部股权，预期出售事项可为公司于2013年带来除税前收益约19.6亿元，以改善公司的业绩，从而降低其A股遭暂停买卖的风险。