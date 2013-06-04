中国向哥斯达黎加提供4亿美元贷款

西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室 推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透圣何塞6月3日（记者 Isabella Cota） - 中国同哥斯达黎加周一在中国国家主席习近平访问该国期间签署协议，中国向后者提供近4亿美元的贷款。
哥斯达黎加反对派人士称，周一宣布的上述协议，引发了中国期待何种回报的质疑。
上述协议中的大部分资金来自中国进出口银行。该行表示将提供2.96亿美元贷款，资助哥斯达黎加的一个公路扩建项目。
第二笔贷款金额为1.01亿美元，用于资助哥斯达黎加更换约1.6万辆公共交通工具。这两笔贷款还有待哥斯达黎加国会的批准。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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