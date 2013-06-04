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中国财经 | 2013年 6月 4日 星期二 09:30 BJT

中国向哥斯达黎加提供4亿美元贷款

路透圣何塞6月3日（记者 Isabella Cota） - 中国同哥斯达黎加周一在中国国家主席习近平访问该国期间签署协议，中国向后者提供近4亿美元的贷款。

哥斯达黎加反对派人士称，周一宣布的上述协议，引发了中国期待何种回报的质疑。

上述协议中的大部分资金来自中国进出口银行。该行表示将提供2.96亿美元贷款，资助哥斯达黎加的一个公路扩建项目。

第二笔贷款金额为1.01亿美元，用于资助哥斯达黎加更换约1.6万辆公共交通工具。这两笔贷款还有待哥斯达黎加国会的批准。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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