上海登顶亚洲最贵城市榜 六个中国城市入围全球榜单

路透新加坡12月10日 （记者 Fathin Ungku） - 人力资源咨询机构ECA国际的一项生活成本调查显示，因人民币升值，亚太地区外派人员生活成本最高的20个城市中，中国城市超过半数。

ECA国际称，包括香港在内，中国有11个城市上榜。今年，上海从去年的第三跃居亚洲最贵城市头名。

“尽管今夏人民币兑美元小幅贬值，但人民币兑大部分其他货币升值，上海因此成为国际外派人员生活成本最高的亚洲城市，”ECA亚洲地区负责人Lee Quane表示。

“在可预见的未来，中国的大城市可能仍会是外派高管生活成本最高的地方。”

全球外派人员生活成本最高的30个城市中，中国城市占比也是最高的，有六个中国城市入围，数量超过瑞士和日本。

该调查列举的中国城市在亚洲的排名全面上升。北京从第4名升至第2，广州从第13名升至第6，深圳从第22名升至第7。

澳门上升幅度最大，从去年的第34名上升至第13名。（完）