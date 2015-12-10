上海登顶亚洲最贵城市榜 六个中国城市入围全球榜单

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透新加坡12月10日 （记者 Fathin Ungku） - 人力资源咨询机构ECA国际的一项生活成本调查显示，因人民币升值，亚太地区外派人员生活成本最高的20个城市中，中国城市超过半数。
ECA国际称，包括香港在内，中国有11个城市上榜。今年，上海从去年的第三跃居亚洲最贵城市头名。
“尽管今夏人民币兑美元小幅贬值，但人民币兑大部分其他货币升值，上海因此成为国际外派人员生活成本最高的亚洲城市，”ECA亚洲地区负责人Lee Quane表示。
“在可预见的未来，中国的大城市可能仍会是外派高管生活成本最高的地方。”
全球外派人员生活成本最高的30个城市中，中国城市占比也是最高的，有六个中国城市入围，数量超过瑞士和日本。
该调查列举的中国城市在亚洲的排名全面上升。北京从第4名升至第2，广州从第13名升至第6，深圳从第22名升至第7。
澳门上升幅度最大，从去年的第34名上升至第13名。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。