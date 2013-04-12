中国棉花收储预案波澜不惊 市场转为期待“抛储”靴子落地

作者 李文科

路透北京4月12日 - 对姗姗来迟的中国2013/14年度棉花收储预案，期市反应波澜不惊，因此前早有预期；市场更期待的是另一只靴子，即政府将如何抛售现有的巨量棉花储备。

实际上，无论价格如何，中国继续收储令棉花行业人士颇感失望，因为连续两年的收储已经让中国政府成为棉花市场最大的买家和卖家，以及市场的价格确定者，令冠有“发现价格功能”的棉花期货陷入“无仓单之困”，并多次引发多头逼空行情。

而“抛储”的很多细节很不明朗，比如抛储的棉花品种，数量以及价格，更重要的还有抛储的棉花是否允许制成仓单流通，这些将给目前平淡无奇的棉花期市带来些许曙光。

“抛储政策是比较厉害的，决定了仓单是不是流通，如果坚决不允许流通，做多(棉花)就肆无忌惮，...在等待最后一个靴子落地。抛储定了，方向就定下来了。”华泰长城期货棉花专家曹祥辉称。

新年度收储政策一般在棉花种植前的2月底3月初公布，而今年则晚了一个多月，显然已无力改善跌至十年低位的棉花种植现状。由于收储价格具有吸引力，中国2012/13年度约有90%的棉花已收入国家储备。市场猜测中国目前拥有棉花储备1,000万吨左右，已超过中国一年的需求量。

市场人士坦言，虽然需求复苏，但由于棉花市场的期现割裂，棉花期货已经基本无法为现货企业提供套保服务，令现货企业纷纷退出期货市场，投机者为主的棉花期市降低了1305合约的逼仓风险。

而在目前格局下，能够令目前棉花期现割裂局面有所改观的一个关键点，就在于未来抛储政策中是否会允许拍储棉花制成仓单进行流通，否则，棉花期货仍将是“一潭死水”。

不过，曹祥辉表示，目前下游棉纺企业的订单正在复苏，开工率正在上升，虽然整体低于往年平均水平，但需求复苏一定程度会支撑棉价，而新年度棉花收储价格亦将让市场稳住底部。

格林期货棉花分析师马占亦强调，从历年的抛储政策和价格来看，国家既然要保护农民和下游纺织企业的利益，应该不会对市场打压太大。“棉花价格短期将震荡爬升，收储有一定提振作用，不过盘面利多出尽，按照往年的情况，收储结束后，价格会趋向下跌，最后跌破收储价，今年可能也会出现惯性下跌。”

中国2013年度中国棉花临时收储预案显示，该年度将继续敞开收储，临时收储价格较上年度维持不变，即2013年度棉花临时收储价格为标准级皮棉到库价格每吨20,400元，收储质量按新棉花标准执行，此举符合市场此前普遍预期。

**市场期待政策更明朗**

实际上，在政策市的背景下，中国棉花的价格跟供需之前的关系已经不是很大，而更多跟随政策面波动，这一市场遂被众多投资者抛弃，期市成交量跌落历史底部。

中国已经连续两年收储棉花，由于下游纺织需求不旺以及国家收储价格远高于进口棉价格，中国2012/13年度约有90%的棉花已经收入国家储备。与此同时，中国国储储备棉数量庞大，已成为中国最大的棉花供应商，而进口棉花配额数量有限令下游企业难以采购便宜的进口棉。

无论买还是卖，都是中国政府在主导棉花市场。市场人士对这种“统购统销”的计划模式时有诟病，未来棉花应该回归市场经济。

“就算现在公布了收储政策，下一步(棉花市场)政策还是不明朗，投资者仍在观望的比较多，没有操作空间。”马占坦言。

业内人士强调，国家棉花收储政策已经进退两难。今年棉花收储政策的公布时间比往年晚了一个多月，反映出政府对收储政策亦有分歧，未来取消收储政策而转为直接补贴农民等方式的可能性很大。

而上月末中国棉花协会的形势分析会亦指出，临时收储政策对稳定市场、保护棉农利益发挥了重要作用，但该政策不可长期持续，建议国家在稳定棉花生产的基础上，统筹兼顾产业链各方利益，考虑国内外两种市场、两种资源，建立棉花产业发展的长效机制。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国海关公布今年3月大宗商品进出口数据显示，3月铁矿砂及其精矿进口6,455万吨，较上月上升14.4%。3月未锻造铜及铜材进口319,603吨，较上月升7.2%。

--中钢协称，3月中国钢材社会库存大幅上升并创下历史新高，钢材社会库存不断增加，后期去库存压力很大。而3月下旬(21-31日)全国粗钢日产量料达207.2万吨，旬环比增长0.4%。

--分析师和贸易消息人士表示，周四中国购买的美国软红冬麦至少是九年来最高数量，今年稍后中国应会更大规模地购买，因中国要补充已耗尽的储备，并利用进口小麦价格便宜之机满足中国对牲畜饲料不断增加的需求。

--中国工业和信息化部周四公布今年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。计划淘汰落后产能的行业与2012年相同，其中炼钢产能淘汰目标为781万吨，与去年目标基本持平。

--受到成品油库存压力的影响，中国主要炼油商--中国石化计划削减二季度原油计划加工量150万吨。

--中国国家能源局周二发布的统计显示，去年全国风电发电量和风电并网装机容量同比分别增长41%及31%，但风电平均利用小时有所下降，受部分地区限电问题影响。(完)

(审校 张喜良)

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