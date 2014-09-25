财政部：将及时拨付棉花补贴资金 继续用好储备和进口政策

路透北京9月25日 - 中国财政部副部长刘昆周四称，棉花目标价格改革试点是2014年度棉花工作的重中之重，财政部将及时测算并拨付补贴资金，并继续用好储备、进口两大调节政策手段，保持国内棉花供求基本平衡和价格相对稳定。

中国棉花协会网站援引他在全国棉花工作电视电话会议上讲话称，一方面，要控制好棉花进口数量，防止低价进口棉花冲击国内市场；另一方面，要密切跟踪棉花市场行情，加强储备棉管理，平抑市场波动，积极消化国储棉，把握好储备棉投放市场的总量和时机。

此外，非试点地区也要适应政策变化，统筹制定新形势下支持棉花产业发展的具体方案，促进棉花产业健康发展。

刘昆并称，2014年度中央财政将继续实施高产创建、棉花良种补贴、棉花保险保费补贴、农机购置补贴等扶持棉花生产的财政补贴政策，继续实施出疆棉运费补贴政策。

从目前情况看，2014年度棉花形势依然十分复杂，国内棉花市场价格形成机制正逐步完善，国内棉花稳产增产难度加大，目标价格改革政策效果也需要密切跟踪。

一个完整的棉花年度从当年9月开始，到第二年8月为止。中国于今年启动了新疆棉花、东北和内蒙古大豆目标价格改革试点工作，此前已公布2014年棉花目标价格为每吨19,800元人民币，大豆为每吨4,800元。

中国国家发改委经贸司副司长刘小南周一称，明年除发放按照加入世贸组织承诺的89.4万吨关税进口配额、满足纺织配棉等需要外，不再增发棉花进口配额，引导国内纺织企业多使用国产棉。(完)

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(发稿 李文科; 审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。