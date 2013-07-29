新疆棉花产量或因恶劣天气减产--报道

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京7月29日 - 《新疆日报》援引当地官员及专家的说法报道称，中国主要产棉区新疆天气状况恶劣，可能造成一些地区的棉花产量减产，减产幅度最高或达10%。
受种植面积下降影响，今年中国棉花产量预计为650万吨，较去年减少5%左右。中国棉花产量若因天气因素受损，国产棉花价格将会上涨，中国棉花进口量也会上升。
新疆自治区农业厅副厅长李洪运称，新疆一些地区气温低，又发生了冰雹等灾害天气，导致棉花现蕾期最多推迟了10天左右。
“今年气温持续走低，势必对棉花生长产生一定影响，”报道引述李洪运的话称。
报道称，据新疆农业科学院经济作物研究所统计，南疆平均单产减产较为明显，平均产量减少10%左右，北疆如果后期管理好不会有明显减产。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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