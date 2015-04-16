中国3月棉花进口较上年同期减少约40%--中国棉花协会

路透北京4月16日 - 中国3月棉花进口较上年同期下降约40%，因美国西海岸的港口罢工影响运输，而且中国政府颁发给棉厂的进口许可也减少。

中国棉花协会(CCA)表示，中国3月进口了127,900吨棉花。中国是全球最大的棉花消费国。

“我们认为延迟的船货将在4月抵达，”一位交易商说道，他估计约有10-15万吨受到罢工影响而延误的棉花船货将在未来几周运抵中国。

他还补充道，市场整体需求疲弱，自5月起棉花进口料继续下降。他估计业者已经用完了一半的2015年进口配额，其余预计将用于今年晚些时候的棉花新作。

中国在停止了国家收储棉花项目后，今年试图通过削减进口来刺激市场对国内棉花的买需。此前，中国大部分的棉花作物都是由棉花收储计划来买进。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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