中国3月棉花进口较上年同期减少约40%--中国棉花协会

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月16日 - 中国3月棉花进口较上年同期下降约40%，因美国西海岸的港口罢工影响运输，而且中国政府颁发给棉厂的进口许可也减少。
中国棉花协会(CCA)表示，中国3月进口了127,900吨棉花。中国是全球最大的棉花消费国。
“我们认为延迟的船货将在4月抵达，”一位交易商说道，他估计约有10-15万吨受到罢工影响而延误的棉花船货将在未来几周运抵中国。
他还补充道，市场整体需求疲弱，自5月起棉花进口料继续下降。他估计业者已经用完了一半的2015年进口配额，其余预计将用于今年晚些时候的棉花新作。
中国在停止了国家收储棉花项目后，今年试图通过削减进口来刺激市场对国内棉花的买需。此前，中国大部分的棉花作物都是由棉花收储计划来买进。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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