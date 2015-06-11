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中国财经 | 2015年 6月 11日 星期四 15:51 BJT

中国2015-2016年度棉花产量料为586万吨--中国棉花协会

路透宁波6月11日 - 中国棉花协会常务副会长高芳周四表示，中国2015-2016作物年度的棉花产量预计为586万吨。

根据该协会数据，这一数字较2014-2015年度下降9.8%。

该预估也略低于美国农业部的最新估计，后者预计该作物年度产量为2,700万包，或588万吨。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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